Збірна Іспанії з футболу оголосила ім'я нового головного тренера
Луїс де ла Фуенте став новим головним тренером збірної Іспанії з футболу
Про це повідомляє Королівська іспанська футбольна федерація.
Луїс де ла Фуенте підписав зі збірною Іспанії контракт до липня 2024 року. Після чемпіонату Європи з футболу керівництво іспанського футболу визначиться, чи продовжувати співпрацю з фахівцем.
61-річний де ла Фуенте відомий робою у "Алавесі" та "Атлетіку" з Більбао. З 2013 року перебував у структурі іспанських збірних.
Луїс де ла Фуенте замінить у збірній Іспанії Луїса Енріке, якого звільнили після вильоту з ЧС-2022.
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