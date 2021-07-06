Збірна України бойкотуватиме чемпіонат світу з пляжного футболу в Москві, - ЗМІ

Про це повідомляє Tribuna.com.

За інформацією видання, Українська асоціація футболу та Асоціація пляжного футболу заборонили збірній України брати участь у чемпіонаті світу-2021, який відбуватиметься з 21 по 29 серпня у Москві.

Минулого тижня збірна України посіла друге місце у європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.

У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 команд, жеребкування фінальної частини відбудеться 8 липня в Цюріху (Швейцарія).

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