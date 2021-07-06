Збірна України бойкотуватиме чемпіонат світу з пляжного футболу в Москві, - ЗМІ
Українська асоціація футболу вирішила не посилати національну збірну з пляжного футболу на чемпіонат світу до Москви
Про це повідомляє Tribuna.com.
За інформацією видання, Українська асоціація футболу та Асоціація пляжного футболу заборонили збірній України брати участь у чемпіонаті світу-2021, який відбуватиметься з 21 по 29 серпня у Москві.
Минулого тижня збірна України посіла друге місце у європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії і стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.
У чемпіонаті світу візьмуть участь 16 команд, жеребкування фінальної частини відбудеться 8 липня в Цюріху (Швейцарія).
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