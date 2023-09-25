Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2024
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який візьме участь у підготовчому зборі та кваліфікаційних матчах Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти
Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).
Матч проти Північної Македонії відбудеться 14 жовтня в Празі, проти Мальти - 17 жовтня на Мальті. В оголошеному переліку - 25 гравців. Ще троє виконавців увійшли до резервного списку.
Розпочне свій збір національна команда 7 жовтня в Празі.
До складу національної збірної України увійшли:
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер" Маямі, США), Богдан Михайліченко ("Динамо" Загреб, Хорватія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія).
Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).
Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ).
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