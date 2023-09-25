Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2024

Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2024

25 вересня, 2023 понедiлок
15:55
Спорт Андрій Ярмоленко, збірна України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який візьме участь у підготовчому зборі та кваліфікаційних матчах Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Матч проти Північної Македонії відбудеться 14 жовтня в Празі, проти Мальти - 17 жовтня на Мальті. В оголошеному переліку - 25 гравців. Ще троє виконавців увійшли до резервного списку.

Розпочне свій збір національна команда 7 жовтня в Празі.

До складу національної збірної України увійшли:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер" Маямі, США), Богдан Михайліченко ("Динамо" Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ).

футбол
Збірна України
Сергій Ребров
Читайте також:
25 вересня, 2023 понедiлок
Українські сили продовжують контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута, - ISW
Папа Римський Франциск
24 вересня, 2023 неділя
Папа Римський закликав союзників України "не грати в ігри" з постачанням зброї
Путін у Фінляндії на початку 90-их років
24 вересня, 2023 неділя
"Погана зачіска, погана майка". Фінське телебачення показало, як Путін відпочивав у 90-х
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.35
    Продаж 41.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
25 вересня
15:59
На Буковині планують відкрити три нових пункти пропуску
В Україні відремонтують 19 пунктів пропуску через державний кордон
15:57
Оновлено
Коломойський, суд
Суд у справі Коломойського: Ткаченко та телеведучі Мазур, Горбунов і Мосейчук готові взяти олігарха на поруки
15:48
Оновлено
командувач флотом рф соколов
Удар по Севастополю: у ССО заявили про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ та 34 офіцерів
15:40
Огляд
танк Abrams M-1
Abrams вже в Україні: як американські танки вплинуть на бойові дії, їхні переваги та технічні характеристики
15:28
без газу
Чернишов: Україна вперше планує пройти зиму користуючись газом власного видобутку
15:18
Ексклюзив
ЗСУ наступ
В ЗСУ розповіли про тактику боїв за Бахмут
15:08
"Ви не забуті": У ВРУ пропонують створити прапор пам'яті для українських воїнів
15:03
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:54
LEGO
Lego припинив виготовлення цеглинок з перероблених пляшок замість пластику на нафтовій основі. Причина
14:45
Уряд залучив понад 21 млрд грн грантових коштів від Японії: фінансування яких проєктів передбачено
14:44
Оновлено
танки Абрамс
Зеленський підтвердив, що американські танки Abrams прибули в Україну
14:36
Ексклюзив
HIMARS з ATACMS
ATACMS допоможуть перебити усі літаки на кримських аеродромах, - політолог Цибулько про можливості для українського наступу
14:33
Аналітика
Нагірний Карабах
Нагірний Карабах: що чекає на регіон після швидкої операції Азербайджану
14:31
Міжнародний кримінальний суд, голова Петр Хофманський
Ордер на арешт Путіна: РФ оголосила в розшук голову Міжнародного кримінального суду
14:26
Штучний інтелект, ШІ
Мінцифра, Дія та Google запускають оновлений курс "Основи штучного інтелекту" для українців
14:20
Хмарно на заході й півночі, сонячно на решті території: прогноз погоди на 26 вересня від Наталки Діденко
13:57
прикордонник
ЗСУ вигнали диверсантів, які проникли на Харківщину й почали зводити укріплення біля кордону
13:46
Спротив
Спротив випустив новий постер. Цього разу присвячений ураженню судна РФ "Байрактаром"
13:44
Оновлено
Андрій Коболєв
Суд ухвалив рішення зменшити суму застави для Коболєва
13:41
США долучились до проєкту Олени Зеленської "Українська книжкова поличка"
13:24
У Києві вихідними зафіксували новий температурний рекорд. Деталі
13:18
Верховна Рада
Лише 38 народних депутатів добровільно подали декларацію за 2022 рік. Список
13:09
Оновлено
Наслідки нічної атаки по Одесі 25 вересня 2023 р.
Унаслідок нічної атаки РФ в Одесі загинули двоє людей
13:08
Ексклюзив
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"На 60% провина Шмигаля": політтехнолог Загородній про конфлікт між Польщею та Україною
13:06
цибуля
Органічні продукти в Україні: Мінагрополітики розповіло про адаптацію галузі до законодавства ЄС
13:04
табір ПВК Вагнера
У Держприкордонслужбі назвали кількість вагнерівців у Білорусі
12:53
Оновлено
Обстріл Херсона 24 вересня
РФ вдарила по Бериславу на Херсонщині: загинули дві людини, ще двох поранено
12:47
На фото: бойові балістичні шоломи
Військові випробували нові бойові балістичні шоломи від Міноборони
12:45
СБУ на кордоні затримала наркоторговця
Перевозив у шлунку кокаїн на 3,5 млн грн: СБУ на кордоні затримала наркоторговця
12:31
відключення електроенергії
Через обстріли РФ знеструмлювалася підстанція на Херсонщині: ситуація в енергосистемі
12:25
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту Brent піднялася до $93,79 за барель
12:15
посівна аграрії
Українські агропідприємства від початку року отримали кредитів на 54,6 млрд грн
11:56
Ексклюзив
аеродром Шайковка в росії
У РФ не вистачає діючих майданчиків для переміщення літаків та кораблів, - "Інформаційний спротив"
11:48
лікарня, смерть
В Італії помер ватажок сицилійського мафіозного клану "Коза ностра"
11:24
Анджей Дуда
Дуда розповів, за якої умови Україна отримуватиме зброю від Польщі
10:54
Дмитро Кулеба
Форум оборонних індустрій: 165 компаній із 26 країн підтвердили свою участь
10:29
США Україна
Україна отримає від США $522 млн на зміцнення енергетичної системи
10:24
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі два ракетоносії з 12 "калібрами"
10:21
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка коригувала удари по місту
У Харкові СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка коригувала удари по місту
10:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: як змінилася ціна долара та євро
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV