Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2024

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Матч проти Північної Македонії відбудеться 14 жовтня в Празі, проти Мальти - 17 жовтня на Мальті. В оголошеному переліку - 25 гравців. Ще троє виконавців увійшли до резервного списку.

Розпочне свій збір національна команда 7 жовтня в Празі.

До складу національної збірної України увійшли:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер" Маямі, США), Богдан Михайліченко ("Динамо" Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва — "Дніпро-1" Дніпро), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ).