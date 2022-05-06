Збірна України з керлінгу вперше в історії здобула медаль на ЧЄ

Про це повідомляє "Суспільне".



На чемпіонаті Європи з керлінгу чоловіча збірна України завоювала срібну медаль в дивізіоні C. У національній команді виступили Едуард Ніколов, Микита Величко, Ярослав Щур та Артем Сугак.



У фіналі українці зазнали поразки від Ірландії – 2:8 - цей результат приніс нам срібло. Бронзу чемпіонату завоювала Португалія.



Україна вперше здобула медаль на ЧЄ. Вихід до фінальної частини змагань уже гарантував українцям підвищення в дивізіоні.



ЧЄ відбувся в литовському Каунасі.

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