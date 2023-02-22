Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.

Колишньому міністру інфраструктури України Андрію Пивоварському повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

За цією ж статтею підозрюють експершого заступника Пивоварського, який був головою Тарифної ради Мінінфраструктури. останньому підозру оголосили заочно, адже його місцеперебування не встановлене.

За версією слідства, в липні 2015 року підозрювані "допомогли" в прийнятті наказу, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний". Цей наказ було видано попри те, що акваторія порту є державною власністю та перебуває у користуванні АМПУ і право на збори належить виключно держпідприємству.

"Тоді як за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі. При цьому одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку НАБУ і САП підозрюють у корупції в ПАТ "ДПЗКУ" і яка перебуває в розшуку та під санкціями РНБО", - уточнюють у відомстві.

За результатами експертизи, лише впродовж 2017-2021 років через незаконний наказ держава недоотримала понад 30 млн доларів.

"Розслідування зловживань в Мінінфраструктури детективи НАБУ розпочали восени 2019 року, для чого витребували матеріали з СБУ і Нацполіції, коли ті намагались закрити відповідні провадження. Відтоді НАБУ неодноразово зверталося до Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції, Міністерства інфраструктури, ДП "АМПУ", аби вони припинили дію незаконної схеми", - пояснюють в НАБУ.

Повідомляється, що відомства не прислухались до Бюро, не скасували наказ та не подали позови про повернення приватними компаніями гроші корабельного збору.

Довідково. Андрій Пивоварський - з 02.12.2014 року був міністром інфраструктури. 14 квітня 2016 року Верховна Рада відправила у відставку Кабінет Міністрів на чолі з Яценюком.