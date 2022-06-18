Збитки інфраструктури України від російської агресії сягнули майже $104 млрд
Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну зруйновано майже 24 тисяч кілометрів доріг, 6,3 - залізничних колій та 305 мостів. Загалом збитки сягнули майже $104 млрд
Про це інформує в фейсбуці міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
"Через дії росіян пошкоджено або зруйновано майже 24 тис. кілометрів доріг, 305 мостів, 6,3 тис. кілометрів залізничних колій, заблоковано або ж окуповано всі морські порти. Прямі задокументовані збитки української інфраструктури уже сягають майже 104 млрд доларів", - зазначив Кубраков.
Міністр зазначив, що вже розпочата відбудова країни там, де це можливо: "Нам вдалося розчистити майже тисячу кілометрів доріг, облаштувати 41 тимчасову переправу. Окрім цього, по мірі покращення безпекової ситуації відновлюємо залізничне сполучення між різними регіонами країни".
У Британсько-українському інфраструктурному саміті підписали меморандум про інфраструктурну відбудову України. У партнерстві з британським бізнесом створена робоча група, яка працюватиме над відновленням критичної інфраструктури Київщини.
"Запропонував британським партнерам провести наступний інфраструктурний саміт в Києві, а також подякував їм за непохитну підтримку у відбитті російської агресії. Розраховуємо, що британського бізнесу в Україні буде більше, особливо зараз, коли українська економіка потребує якісних інвестицій", - додав міністр.
- Станом на 11 травня економіка України втратила понад $92 млрд через масштабну агресію РФ, найбільше постраждали інфраструктура і нерухомість.
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