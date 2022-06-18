Про це інформує в фейсбуці міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Через дії росіян пошкоджено або зруйновано майже 24 тис. кілометрів доріг, 305 мостів, 6,3 тис. кілометрів залізничних колій, заблоковано або ж окуповано всі морські порти. Прямі задокументовані збитки української інфраструктури уже сягають майже 104 млрд доларів", - зазначив Кубраков.

Міністр зазначив, що вже розпочата відбудова країни там, де це можливо: "Нам вдалося розчистити майже тисячу кілометрів доріг, облаштувати 41 тимчасову переправу. Окрім цього, по мірі покращення безпекової ситуації відновлюємо залізничне сполучення між різними регіонами країни".

У Британсько-українському інфраструктурному саміті підписали меморандум про інфраструктурну відбудову України. У партнерстві з британським бізнесом створена робоча група, яка працюватиме над відновленням критичної інфраструктури Київщини.

"Запропонував британським партнерам провести наступний інфраструктурний саміт в Києві, а також подякував їм за непохитну підтримку у відбитті російської агресії. Розраховуємо, що британського бізнесу в Україні буде більше, особливо зараз, коли українська економіка потребує якісних інвестицій", - додав міністр.

Станом на 11 травня економіка України втратила понад $92 млрд через масштабну агресію РФ, найбільше постраждали інфраструктура і нерухомість.