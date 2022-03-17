Збитки від окупаційних руйнувань в Україні сягли вже $62,6 млрд, - Київська школа економіки

Про це йдеться в релізі KSE Institute, який є в наявності Еспресо.TV.



"За тиждень збитки, нанесені інфраструктурі Україні у війні, яку розпочала Росія, виросли щонайменше на $8,3 млрд доларів. Станом на 17 березня ця сума складає 1,8 трлн гривень або $62,6 млрд", – зазначають аналітики підрозділу КШЕ.

Вони посилаються на аналіз даних, що надійшли на портал "Росія заплатить" – туди кожен охочий може завантажити інформацію про завдані війною руйнування.

За розрахунками організації, з початку військової агресії Росії в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров’я, 1600 житлових будинків, 26 заводів / їхні склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС / ГЕС тощо.



Крім того, зруйновано понад 15 тисяч км автомобільних доріг, 5 тисяч км залізничних шляхів, зруйновано або виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.



Втім, ці дані не можна вважати вичерпними, оскільки багато пошкоджень та руйнувань ще не зафіксовано через відсутність такої можливості, зазначають у KSE Institute.

Нагадаємо, Зеленський показав Конгресу США відео наслідків російської агресії в Україні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb