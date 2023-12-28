"Здавала" українських патріотів": СБУ затримала колаборантку, яка співпрацювала з росіянами під час окупації Херсона

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"За даними слідства, зловмисницею виявилась 59-річна працівниця автостоянки, яка після захоплення міста добровільно вступила до складу окупаційного "виборчкому" Корабельного району міста. Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантка з урною та "бюлетенями" обходила помешкання херсонців та закликала їх "голосувати за приєднання" обласного центру до складу РФ", - йдеться у повідомленні.

Також СБУ стало відомо, що під час таких "рейдів" зловмисницю супроводжували озброєні окупанти, які погрожували людям автоматами та ув’язненням у разі відмови брати участь у псевдореферендумі.

За даними спецслужби, однією з таких потерпілих була очільниця об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), в якому проживала фігурантка. За "наведенням" колаборантки рашисти викрали жінку, що відмовилась "проголосувати" на користь країни-агресора, та відвезли її до російської катівні.

СБУ повідомила, що за співпрацю із росіянами колаборантка отримала паспорт РФ та "привілей" щодо безперешкодного пересування містом.

Після звільнення Херсона фігурантка втекла до Миколаєва, де оформила статус внутрішньо переміщеної особи і таким чином намагалась уникнути правосуддя.

Співробітники СБУ встановили місце тимчасового проживання зловмисниці та затримали її. При обшуках за місцями її перебування у Херсоні та Миколаєві вилучено 2 мобільні телефони із доказами співпраці з агресором та пропагандистські матеріали рф.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру у колабораціонізмі. Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.