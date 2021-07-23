Зеленська організовує 23 серпня саміт перших леді та джентльменів
23 серпня з ініціативи першої леді Олени Зеленської вперше відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів
Про це повідомляє Офіс президента.
"Подружжя світових лідерів разом з експертами обговорять важливі виклики, які постали у зв’язку з пандемією COVID-19. Зокрема, йдеться про доступ до медичних послуг та впровадження програм ментального здоров’я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації", - йдеться у повідомленні.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ініціатива дасть змогу обмінюватися досвідом, а також координувати зусилля.
"Міжнародна співпраця перших леді та джентльменів ніколи не була системною. Україна взяла на себе ініціативу та вперше в історії створює такий загальний міжнародний майданчик", – зауважив Кулеба.
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