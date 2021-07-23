Зеленська організовує 23 серпня саміт перших леді та джентльменів

Про це повідомляє Офіс президента.

"Подружжя світових лідерів разом з експертами обговорять важливі виклики, які постали у зв’язку з пандемією COVID-19. Зокрема, йдеться про доступ до медичних послуг та впровадження програм ментального здоров’я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації", - йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ініціатива дасть змогу обмінюватися досвідом, а також координувати зусилля.

"Міжнародна співпраця перших леді та джентльменів ніколи не була системною. Україна взяла на себе ініціативу та вперше в історії створює такий загальний міжнародний майданчик", – зауважив Кулеба.