Зеленський оприлюднив другий план посилення санкцій проти РФ. Перший виконано на 70%

Про це розповів у вечірньому зверненні Володимир Зеленський.

"Перший такий санкційний план був виконаний більш ніж на 70%. Тож зараз представлено, за якими напрямками можна ще посилити санкційний тиск і як дати світу більше стабільності через повне виключення з глобальних відносин усіх деструктивних російських суб’єктів, усіх тих, хто працює на війну. Цей санкційний документ буде на столах у всіх ключових лідерів світу – як політичних, так і громадських, бізнесових. Санкції проти російського нафтогазового сектору, проти атомної галузі, проти абсолютно кожного, хто допомагає Росії обходити вже застосовані обмеження. Це необхідний самозахист міжнародного правопорядку", - наголосив Зеленський.

Президент розповів, що також провів чергове засідання Ставки:

"Командувачі, Головком, розвідка, Міністерство оборони. Доповіді щодо бойових дій на фронті зараз, наших можливостей активно рухатися, комплектації нових підрозділів. Окремо поговорили сьогодні про "Рамштайн" та подальшу комунікацію з нашими партнерами".

25 квітня відбулася і нарада щодо економічного відновлення України та нових світових стандартів безпеки:

"Шмигаль, Свириденко, Шурма, Кубраков, Федоров – наша команда з відновлення. Представили економічну стратегію сьогоднішнього й повоєнного періоду. Вже зрозуміло, що результатом нашої перемоги стане можливість України бути реальним постачальником безпеки для всіх наших партнерів, для всіх у світі, хто цінує міжнародний порядок, заснований на правилах. Нові стандарти безпеки, які ми втілимо в нашому житті: у нашій інфраструктурі, енергетиці, логістиці та зв’язку, у соціальній та освітній сферах, у нашому виробництві – все це можна буде масштабувати в інших частинах світу. Так само – українські системи захисту, наша зброя, наш досвід наших людей, набутий у протистоянні російському терору. Усе це працюватиме на глобальний мир, на те, щоб ніхто у світі й ніколи не повторив російських злочинів".