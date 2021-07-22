Зеленський нагородив медаллю 12-річну дівчинку, яка врятувала чотирьох дітей під час повені
Президент України Володимир Зеленський нагородив ученицю 7-го класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи Тетяну Тулайдан медаллю "За врятоване життя"
Про це повідомляє Офіс президента.
Тетяна врятувала свого брата і ще трьох сусідських дітей від повені, що виникла через злив у селищі міського типу Ясіня на Закарпатті.
Дівчинка вимкнула електрику в домі і відвела дітей на горище, убезпечивши від води, який вже сягав одного метра.
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