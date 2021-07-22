Зеленський нагородив медаллю 12-річну дівчинку, яка врятувала чотирьох дітей під час повені

Про це повідомляє Офіс президента.

Тетяна врятувала свого брата і ще трьох сусідських дітей від повені, що виникла через злив у селищі міського типу Ясіня на Закарпатті.



Дівчинка вимкнула електрику в домі і відвела дітей на горище, убезпечивши від води, який вже сягав одного метра.

