Зеленський підписав закон про запобігання аваріям на об'єктах підвищеної небезпеки

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Згідно з повідомленням, закон має на меті знизити кількість аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, а також узгодити законодавство України з правовим полем Європейського Союзу.



Так, документ уточнює термінологію та впорядковує процедуру ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки першого, другого або третього класу.



Документ також скасовує декларації безпеки на таких об'єктах. Натомість оператори об'єктів підвищеної небезпеки першого та другого класу самостійно визначають і затверджують політику запобіганя аваріям на цих об'єктах і надають її Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також готують і подають звіт про заходи безпеки на об'єктах, які вони експлуатують.



Відповідно до закону, оператори розробляють плани локалізації та ліквідації аварій та їхніх наслідків для кожного свого об'єкта підвищеної небезпеки. Такі плани переглядаються не рідше ніж раз на три роки.



Крім того, місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування розробляють зовнішні плани реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на об'єктах підвищеної небезпеки першого класу і наслідки яких можуть вийти за межі цього об'єкту.



Законом також визначений порядок дій у разі виникнення аварії на об'єктах підвищеної небезпеки. Серед іншого передбачається, що оператор таких об'єктів зобов'язаний самостійно призупиняти діяльність виробництва, на якому сталася аварія.



Крім того, документ удосконалює механізм координації між відповідними органами нагляду з урахуванням повноважень компетентного органу, а також процедури надання інформації після нещасного випадку на об'єкті.



Зазначається, що закон набирає чинності через рік з дня його опублікування. При цьому пункти 3 і 4 набирають чинності у день публікації.

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