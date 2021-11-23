Зеленський планує виступити із посланням у Раді 1 грудня

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили прессекретар президента України Сергій Никифоров та заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.



"Це щорічне послання президента до Верховної Ради. Це передбачено законодавством. Звичайно ж, ми очікуємо президента у парламенті. Наскільки я знаю, це планується на 1 грудня", - сказала Кравчук.



Також інформацію підтвердив Никифоров.



Звернення стосуватиметься ситуації в країні та становища України на міжнародній арені.



Голова партії "Голос" Ярослав Железняк опублікував лист Зеленського голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку у своєму телеграм-каналі.