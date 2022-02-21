Зеленський поговорив із Байденом і анонсував розмову з Джонсоном
Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з президентом США Джо Байденом
Про це він написав у Twitter.
"Обговорив події останніх годин з Байденом. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном", - написав Зеленський.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росіїю території Луганщини та Донеччини.
- ЄС пригрозив Росії санкціями у разі визнання "республік".
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