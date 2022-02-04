Зеленський порушив закон, не відповівши на петицію про санкції проти каналу "НАШ", - Стерненко

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.



Зазначається, що за законом він зобов‘язаний протягом 10 робочих днів відповідати на петиції громадян, які набрали 25 000 голосів.



"Моя петиція набрала ці голоси ще 17 січня. Минуло 15 робочих днів, а відповіді досі немає", - йдеться у повідомленні.



Стерненко нагадує, що так само президент не дотримався закону, відповідаючи на його іншу петицію - про заборону в‘їзду громадянам РФ або запровадження візового режиму.



"Зрештою, він тоді заявив, що буде розбиратись із питанням, але фактично це була відмова", - пише громадський активіст.

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