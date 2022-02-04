Зеленський порушив закон, не відповівши на петицію про санкції проти каналу "НАШ", - Стерненко
Український громадський діяч Сергій Стерненко заявив, що Зеленський досі не відповів на його петицію про застосування санкцій проти проросійського телеканалу "Наш"
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що за законом він зобов‘язаний протягом 10 робочих днів відповідати на петиції громадян, які набрали 25 000 голосів.
"Моя петиція набрала ці голоси ще 17 січня. Минуло 15 робочих днів, а відповіді досі немає", - йдеться у повідомленні.
Стерненко нагадує, що так само президент не дотримався закону, відповідаючи на його іншу петицію - про заборону в‘їзду громадянам РФ або запровадження візового режиму.
"Зрештою, він тоді заявив, що буде розбиратись із питанням, але фактично це була відмова", - пише громадський активіст.
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