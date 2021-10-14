Зеленський прибув у зону ООС і відвідає передову, - ОПУ

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, у межах якої відвідає Донецьку та Луганську області", - йдеться у повідомленні.



Верховний головнокомандувач відвідає передові позиції Об'єднаних сил і здійснить візит до Маріуполя, де візьме участь в урочистих заходах із нагоди Дня захисників і захисниць України.



Крім того, Зеленський ознайомиться з об'єктами, які споруджують за програмою "Велике будівництво".



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