Зеленський прибув у зону ООС і відвідає передову, - ОПУ
Президент Володимир Зеленський прибув до району проведення Операції об'єднаних сил із робочою поїздкою
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, у межах якої відвідає Донецьку та Луганську області", - йдеться у повідомленні.
Верховний головнокомандувач відвідає передові позиції Об'єднаних сил і здійснить візит до Маріуполя, де візьме участь в урочистих заходах із нагоди Дня захисників і захисниць України.
Крім того, Зеленський ознайомиться з об'єктами, які споруджують за програмою "Велике будівництво".
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