Зеленський привітав мусульман із початком Рамадану

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 22 березня привітав українських мусульман традиційним для цього часу вітанням "Рамадан мубарак!" ("щасливого Рамадану", або "Благословенний Рамадан", – ред.)

Зеленський нагадав, що цього року значна частина української мусульманської спільноти, кримськотатарського народу змушена зустрічати Рамадан в окупації, "під загрозою російських репресій і знущань у Криму, під обстрілами в інших частинах України й у боях на передовій". І додав, що не сумнівається: Україна поверне свободу, повагу, безпеку всій державі й усім громадам.

"І хай сила молитви в цей священний місяць допоможе нам в очищенні України від російського безбожного зла, від тих, хто не вірить насправді ні у що і саме тому здатний на такий терор. Хай наступний Рамадан почнеться в мирі й на всій вільній від Росії українській землі. Рамадан мубарак!" – сказав Зеленський