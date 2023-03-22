Зеленський привітав мусульман із початком Рамадану
Увечері 22 березня в Україні почався священний для мусульман місяць Рамадан
Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 22 березня привітав українських мусульман традиційним для цього часу вітанням "Рамадан мубарак!" ("щасливого Рамадану", або "Благословенний Рамадан", – ред.)
Зеленський нагадав, що цього року значна частина української мусульманської спільноти, кримськотатарського народу змушена зустрічати Рамадан в окупації, "під загрозою російських репресій і знущань у Криму, під обстрілами в інших частинах України й у боях на передовій". І додав, що не сумнівається: Україна поверне свободу, повагу, безпеку всій державі й усім громадам.
"І хай сила молитви в цей священний місяць допоможе нам в очищенні України від російського безбожного зла, від тих, хто не вірить насправді ні у що і саме тому здатний на такий терор. Хай наступний Рамадан почнеться в мирі й на всій вільній від Росії українській землі. Рамадан мубарак!" – сказав Зеленський
- Рамадан – це священний для мусульман місяць, час посту, молитов і добрих вчинків. 2023 року Рамадан, залежно від часового пояса, починається 22 або 23 березня (в Україні – 22 березня), закінчується ж відповідно 21 або 22 квітня.
- Протягом Рамадану мусульмани не їдять і не п'ють води від світанку й до заходу сонця. Уночі можна споживати будь-яку їжу, за винятком забороненої для всіх мусульман (наприклад, свинини). Щоранку в Рамадан мусульмани промовляють спеціальні слова з наміром дотримуватися посту (ніят), а впродовж дня п'ять разів здійснюють намаз – щоденні молитви, і читають Коран.
- Під час Рамадану заведено чинити добрі справи й подавати милостиню нужденним.
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