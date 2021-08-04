Зеленський призначив Чауса головою Чернігівської ОДА
Президент Володимир Зеленський призначив очільником Чернігівської облдержадміністрації В’ячеслава Чауса
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Під час зустрічі в ОПУ Зеленський вручив В'ячеславу Чаусу службове посвідчення.
Попереднім указом він звільнив з цієї посади Анну Коваленко.
Довідка. В'ячеслав Чаус народився у Чернігові в серпні 1977 року. До призначення працював заступником гендиректора АТ "Укргазвидобування".
Згідно з декларацією за 2020 рік, отримав понад 11 млн гривень зарплати.
У Чернігові у нього є квартира площею 72 квадратних метри, садовий будинок і земельна ділянка в Клочкові. Крім того, володіє автомобілями Volkswagen Touran і KIA Sorento.
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