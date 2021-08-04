Зеленський призначив Чауса головою Чернігівської ОДА

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі в ОПУ Зеленський вручив В'ячеславу Чаусу службове посвідчення.



Попереднім указом він звільнив з цієї посади Анну Коваленко.

Довідка. В'ячеслав Чаус народився у Чернігові в серпні 1977 року. До призначення працював заступником гендиректора АТ "Укргазвидобування".

Згідно з декларацією за 2020 рік, отримав понад 11 млн гривень зарплати. У Чернігові у нього є квартира площею 72 квадратних метри, садовий будинок і земельна ділянка в Клочкові. Крім того, володіє автомобілями Volkswagen Touran і KIA Sorento.