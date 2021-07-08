Зеленський призначив нову голову Івано-Франківської ОДА

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Під час зустрічі Зеленський вручив Онищук службове посвідчення та побажав успіхів на посаді.

"Вірю, що ваш фаховий рівень, досвід держслужби та знання регіону допоможе зробити роботу облдержадміністрації ще ефективнішою задля творення історії успіху вашої рідної Івано-Франківщини", – зазначив Зеленський.

Серед пріоритетів він назвав розвиток інфраструктури й туристичного потенціалу, також залучення інвестицій.

Довідка. Онищук народилася 1984 року в селищі Заболотів Івано-Франківської області. Трудову діяльність розпочала 2002 року як юридичний консультант приватної агрофірми. Проходила службу в органах у Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ. З 2012 року працювала на різних посадах у Нацагентстві України з питань державної служби. З вересня 2019 року – заступник голови Івано-Франківської ОДА.