Зеленський провів перемовини з Джонсоном щодо експорту зерна та імпорту пального
22 травня президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном
Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.
"Ввечері говорив з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Розказав Борису про ситуацію на полі бою, шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту, передусім агропродкції, а також обсяг імпорту пального в Україну", - зазначив він.
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