Зеленський провів перемовини з Джонсоном щодо експорту зерна та імпорту пального

Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.

"Ввечері говорив з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Розказав Борису про ситуацію на полі бою, шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту, передусім агропродкції, а також обсяг імпорту пального в Україну", - зазначив він.