Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 19 січня.

"Кілька годин тому провів чергове засідання Ставки. Були залучені нові учасники засідання. Зокрема, виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник Національної поліції України Ігор Клименко. Він тримає під контролем усе те, що залежить від системи МВС у питаннях нашої оборони й безпеки", - йдеться у зверненні.

Також він повідомив, що у засіданні Ставки сьогодні взяли участь керівники деяких обласних військових адміністрацій.

"Вони доповідали щодо реалізації закону про національний спротив. Це Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська обласні військові адміністрації. Думаю, зрозуміло, чому саме така географія. Кожен елемент нашої оборони", - додав президент України.

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