Зеленський провів зустріч з Орландо Блумом: обговорили питання повернення українських дітей
У неділю, 26 березня, президент України провів зустріч з актором Орландо Блумом і командою ЮНІСЕФ, під час якої обговорив із ними гуманітарну підтримку і захист дітей
Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.
Зеленський зазначив, що Орландо Блум уже давно працює з напрямком гумдопомоги і захисту дітей. Так актор ще до повномасштабної війни був в Україні, зокрема на Донбасі.
"Він знає, що принесла ця агресія, наскільки повномасштабними мають бути зусилля світу, щоб її зупинити, щоб відновити Україну після війни", - зазначив Зеленський.
Під час зустрічі він обговорив із Блумом питання відбудови України, зокрема шкільної інфраструктури, і домовився працювати разом над кількома напрямками. Мовиться, зокрема, про питання повернення українських дітей, яких силою вивезли в Росію. Також поговорити про створення бомбосховищ для дітей та про технічне забезпечення дистанційного навчання в районах і областях, де наразі неможливо навчатися офлайн.
Президент також провів спеціальні наради із військовими, сектором безпеки та розвідкою. Основними темами обговорення були ситуація на передовій, оборона та посилання захисту країни від зовнішніх і внутрішніх загроз.
Зеленський закликав не забувати про війну, яка триває, і поширювати про неї інформацію. Він наголосив, що як і рік тому, важливо, щоб українці продовжували допомагати захисту держави, зокрема військовим.
"Дорогі українці! Підтримуйте наших бійців завжди, коли це можливо. Не забувайте й про збори волонтерів і долучайтеся, коли маєте змогу", - наголосив він.
Також президент привітав Нацгвардію з професійним святом і подякував їй за оборону України. Він зазначив, що за час повномасштабної війни вже майже 5 тис. нацгвардійців були відзначені державними нагородами за захист країни.
"Сила України - це сила всіх, хто б’ється за Україну й хто допомагає бійцям. І уявити нашу державну силу без Національної гвардії просто неможливо", - сказав він.
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