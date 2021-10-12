"Зеленський реанімує "тітушок". Володимир Омелян у стрімі з Сергієм Руденком

Зеленський реанімує "тітушок", ховає статки в офшорах і мріє про другий термін - на такі теми говоритиме ведучий Сергій Руденко із політиком, ексміністром інфраструктури Володимиром Омеляном.



Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 12:00.



Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 13 жовтня, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".





