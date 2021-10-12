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Головна Суспільство "Зеленський реанімує "тітушок". Володимир Омелян у стрімі з Сергієм Руденком

"Зеленський реанімує "тітушок". Володимир Омелян у стрімі з Сергієм Руденком

12 жовтня, 2021 вiвторок
12:06
Суспільство

Дивіться просто зараз

Зеленський реанімує "тітушок", ховає статки в офшорах і мріє про другий термін - на такі теми говоритиме ведучий Сергій Руденко із політиком, ексміністром інфраструктури Володимиром Омеляном.

Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 12:00.

Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.

Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 13 жовтня, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".
 


 
Володимир Зеленський
Сергій Руденко
Володимир Омелян
"Вердикт" із Сергієм Руденком
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