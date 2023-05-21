Фото зустрічі опублікував президент України в Telegram.

На зустрічі американський президент оголосив новий пакет військової допомоги України на $375 млн.

"Сполучені Штати продовжують робити все можливе, щоб зміцнити здатність України захищатися", - сказав Байден.

Байден додав, що нові санкції проти РФ забезпечать тиск на Путіна, щоб притягнути його прихильників до відповідальності.

Він висловив підтримку справедливого миру в Україні та заявив, що територіальна цілісність і суверенітет країни не підлягають обговоренню.

"Того, чого ви досягли, є питання всього світу, і ми в захваті від того, що ви зробили досі. Разом із усією G7 ми за Україну, і я обіцяю, що ми нікуди не підемо", - сказав Байден.

У Пентагоні повідомили, що в пакет допомоги входить: