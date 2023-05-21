Зеленський та Байден провели зустріч на G7, президент США оголосив новий пакет військової допомоги Україні
У японській Хіросімі на саміті Великої сімки президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом
Фото зустрічі опублікував президент України в Telegram.
На зустрічі американський президент оголосив новий пакет військової допомоги України на $375 млн.
"Сполучені Штати продовжують робити все можливе, щоб зміцнити здатність України захищатися", - сказав Байден.
Байден додав, що нові санкції проти РФ забезпечать тиск на Путіна, щоб притягнути його прихильників до відповідальності.
Він висловив підтримку справедливого миру в Україні та заявив, що територіальна цілісність і суверенітет країни не підлягають обговоренню.
У Пентагоні повідомили, що в пакет допомоги входить:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- мостові системи;
- броньовані медичні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
- тепловізійні системи;
- запчастини та інше польове обладнання.
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