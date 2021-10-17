Зеленський та "Слуга народу" йдуть шляхом Януковича та Партії регіонів, - Володимир Цибулько

Таку точку зору політолог Володимир Цибулько висловив на Еспресо.TV.



"Стефанчук обраний для того, щоб поховати парламентаризм. Тому що Разумков намагався бути спікером всієї Ради. На Банковій подивилися на цей сюжет і вирішили, що їм не потрібен спікер всієї Ради, їм потрібен спікер партії", - зазначив експерт в програмі "Великий ефір".



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При цьому, наголосив Цибулько, на допомогу фракції "Слуга народу" прийшли дві депутатські групи, які він визначив як "олігархічні".





"Обрання Стефанчука показало, що у партії є реальних 215 багнетів. Навіть немає повноправної партійної більшості. Але є дві депутаських олігархічних групи - "Довіра" і "Майбах" - "За майбутнє". Й, фактично, Зеленський вирішив проексплуатувати цю ситуацію по максимуму, тобто перетворити парламент на скажений принтер", - зазначив Володимир Цибулько.



"Це дуже нагадує мені ситуацію осені 2013 року, коли Партія регіонів почувался більш ніж самовпевненою й, підім'явши ряд мажоритарників, ломала парламент об коліно, не рахуючись з інтересами опозиції. Швидше за все, що це підготовка до кінця, схожого на політичну кончину Віктора Януковича", - підсумував політолог.





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