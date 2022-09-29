Зеленський утворив на Запоріжжі три військові адміністрації

Про це йдеться в Указі №673/2022, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Відповідно до указу, Зеленський постановив утворити: Андрівську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області; Андріївську селищну військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області; Берестівську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області.

Генштабу ЗСУ та Запорізькій обласній держадміністрації Зеленський доручив здійснити відповідні заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня опублікування, 28 вересня.

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