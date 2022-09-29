Зеленський утворив на Запоріжжі три військові адміністрації
У Запорізькій області утворено військові адміністрації трьох населених пунктів
Про це йдеться в Указі №673/2022, оприлюдненому на сайті Офісу президента.
Відповідно до указу, Зеленський постановив утворити: Андрівську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області; Андріївську селищну військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області; Берестівську сільську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області.
Генштабу ЗСУ та Запорізькій обласній держадміністрації Зеленський доручив здійснити відповідні заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.
Указ набирає чинності з дня опублікування, 28 вересня.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.85
Купівля 40.85Продаж 41.76
-
EUR
Купівля 39.05Продаж 40.2
- Актуальне
- Важливе