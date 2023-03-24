Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

"Постановляю: утворити на базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області, утворених Указом Президента України від 19 лютого 2021 року № 62/2021 "Про утворення та реорганізацію військово-цивільних адміністрацій у Луганській області", такі військові адміністрації населених пунктів: Гірське, Попасна та Сєверодонецьк", - йдеться в Указі.

Повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень

Указ набирає чинності з дня його опублікування - 24 березня 2023 року.