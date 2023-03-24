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На Луганщині окупанти ускладнили цивільним пересування між населеними пунктами, - Генштаб

24 березня, 2023 п'ятниця
18:51
війна з Росією Окупанти

Загарбники на тимчасово окупованій території Луганщини обмежують пересування місцевих мешканців, а ЗСУ упродовж доби відбили понад 38 ворожих атак

Про це мовиться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ на фейсбуці.

Зазначається, що на території тимчасово окупованої Луганщини російські загарбники надалі чинять тиск на місцевих мешканців, тож пересуватися містами й селами все складніше. Зокрема до села Плугатар потрапити є можливість лише за спеціальними перепустками.

Російська армія завдала 40 авіаційних та 5 ракетних ударів, а також здійснила понад 20 обстрілів з РСЗВ

"Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та 5 ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.

Високою залишається ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські окупанти і надалі використовують тактику терору", - наголосили в Генштабі.

ЗСУ відбили понад 38 російських атак, а також збили БПЛА "Шахед-136" та "Ланцет"

Військові поінформували, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них наші захисники відбили понад 38 ворожих атак.

Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. 
Воїни збили безпілотні літальні апарати противника "Шахед-136" та "Ланцет".

Тоді ж ракетники й артилеристи уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Ситуація за напрямками:

Зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка не зазнала суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено.

А в Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів ЗС Російської Федерації. Росіяни також продовжують зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки і Миропілля на Сумщині, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне і Тополі Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка і Білогорівка. Здійснили артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ і Піщане Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка - Луганської області, а також Терни та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Обстріляв населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Побєда Донецької області. Успіху не мав. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас обстрілює населені пункти Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області; Білозерка та місто Херсон

  • Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що Росія частково відновила контроль над підступами до міста Кремінна.
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окуповані території
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