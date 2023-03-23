Британська розвідка заявила, що армія РФ частково захопила підступи до Кремінної, хоче взяти Куп’янськ
Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що Росія частково відновила контроль над підступами до міста Кремінна
Про це інформує міноборони Британії.
"Подекуди Росія досягла виграшу до кількох кілометрів. Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від підготовлених оборонних рубежів уздовж пагорбів та інтегрувати в оборону річку Оскіл як природну перешкоду. Також вони, певно, хотіли б повернути Куп’янськ, який є логістичним вузлом", – йдеться в огляді.
Аналітики відзначають, що наміри в оперативному плані російського військового командування на північному сході, ймовірно, залишаються оборонними.
"Командування, можливо, побоюється, що це один із тих секторів, де Україна може вдатися до масштабних наступальних операцій", - зазначає розвідка.
- Бахмут, Авдіївка та околиці Кремінної залишаються найбільш спекотними ділянками фронту. На інших ділянках активність окупантів дещо спала, що пов’язано як із накопиченням їхнього ресурсу для відбиття нашого контрнаступу, так і погодними умовами.
- Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що противник готується до весняно-літньої кампанії.
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