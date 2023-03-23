Про це інформує міноборони Британії.

"Подекуди Росія досягла виграшу до кількох кілометрів. Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від підготовлених оборонних рубежів уздовж пагорбів та інтегрувати в оборону річку Оскіл як природну перешкоду. Також вони, певно, хотіли б повернути Куп’янськ, який є логістичним вузлом", – йдеться в огляді.

Аналітики відзначають, що наміри в оперативному плані російського військового командування на північному сході, ймовірно, залишаються оборонними.

"Командування, можливо, побоюється, що це один із тих секторів, де Україна може вдатися до масштабних наступальних операцій", - зазначає розвідка.