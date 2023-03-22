Росіяни намагатимуться відкрити ще напрямки для наступу, - полковник СБУ Костенко
Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що противник готується до весняно-літньої кампанії
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Враховуючи погодні умови, ворог буде намагатися контратакувати, щоб покращити своє положення. Це стосується всієї території Донбасу, тому що цілі росіян щодо захоплення Донеччини й Луганщини залишаються незмінними. Також Запорізький напрямок для противника є важливим. Тому, що Запорізький напрямок є загрозливим для росіян у разі успішного контрнаступу ЗСУ", - підкреслив Костенко.
За словами полковника СБУ, росіяни можуть відкрити допоміжний напрямок - це третій напрямок. Він може бути з півночі, щоб відвернути увагу ЗСУ, і не дати нашим підрозділам маневрувати.
"Росіяни готуватимуться, вони точно не перейдуть до оборони. Вони й зараз перебувають в активній фазі та намагаються продавлювати позиції ЗСУ. У перспективі противник намагатиметься наступати, щоб захопити українські території", - додав Костенко.
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