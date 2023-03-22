Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Враховуючи погодні умови, ворог буде намагатися контратакувати, щоб покращити своє положення. Це стосується всієї території Донбасу, тому що цілі росіян щодо захоплення Донеччини й Луганщини залишаються незмінними. Також Запорізький напрямок для противника є важливим. Тому, що Запорізький напрямок є загрозливим для росіян у разі успішного контрнаступу ЗСУ", - підкреслив Костенко.

За словами полковника СБУ, росіяни можуть відкрити допоміжний напрямок - це третій напрямок. Він може бути з півночі, щоб відвернути увагу ЗСУ, і не дати нашим підрозділам маневрувати.

"Росіяни готуватимуться, вони точно не перейдуть до оборони. Вони й зараз перебувають в активній фазі та намагаються продавлювати позиції ЗСУ. У перспективі противник намагатиметься наступати, щоб захопити українські території", - додав Костенко.