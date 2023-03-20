Вісім танків Leopard 2 від Норвегії прибули в Україну
Станом на 20 березня відомо, що вісім танків Leopard 2 від Норвегії вже прибули в Україну. На додаток відправили допоміжні машини, кошти на боєприпаси та запчастини
Про це інформує пресслужба збройних сил Норвегії.
"Нещодавно Норвегія підготувала та перевезла українцям танки. Вісім норвезьких танків досягли місця призначення і готові до дій у війні проти Росії", - пише відомство.
Нині вісім танків працюють в Україні, а підготовка особового складу відбувається в Польщі.
Крім подарованої техніки передали й допоміжні машини. Також Норвегія надає цільові кошти на боєприпаси та запчастини.
"Зараз ми вважаємо абсолютно правильним підтримувати Україну. Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб Росія не досягла успіху у своїй агресії проти України", - заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів. 26 січня було оголошено, що Норвегія сприятиме міжнародному пожертвуванню танків Україні.
14 лютого було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків Leopard 2 і до чотирьох машин підтримки.
- Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре запропонував виділити Україні 75 мільярдів норвезьких крон у рамках допомоги протягом п'яти років.
- Україна отримає від партнерів щонайменше два батальйони танків Leopard 2 та 6-7 батальйонів Leopard 1. Танковий батальйон може складатися з 30-40 танків (по 10-12 танків у роті).
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