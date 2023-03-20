Вісім танків Leopard 2 від Норвегії прибули в Україну

Про це інформує пресслужба збройних сил Норвегії.

"Нещодавно Норвегія підготувала та перевезла українцям танки. Вісім норвезьких танків досягли місця призначення і готові до дій у війні проти Росії", - пише відомство.

Нині вісім танків працюють в Україні, а підготовка особового складу відбувається в Польщі.

Крім подарованої техніки передали й допоміжні машини. Також Норвегія надає цільові кошти на боєприпаси та запчастини.

"Зараз ми вважаємо абсолютно правильним підтримувати Україну. Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб Росія не досягла успіху у своїй агресії проти України", - заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів. 26 січня було оголошено, що Норвегія сприятиме міжнародному пожертвуванню танків Україні.

14 лютого було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків Leopard 2 і до чотирьох машин підтримки.