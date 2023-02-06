Норвегія планує виділити упродовж п'яти років понад $7 мільярдів на допомогу Україні

Про це повідомило видання Reuters.

"Ми прагнемо досягти єдиної угоди з цього приводу в парламенті", – заявив Йонас Гар Стьоре на пресконференції після зустрічі з лідерами опозиції.

Окрім цього, за його словами, допомога піде на військові та гуманітарні потреби.

Також додається, що Норвегія також повинна виділити цього року 5 мільярдів крон на допомогу бідним країнам, які страждають від стрімкого зростання світових цін на продовольство внаслідок війни в Україні, сказав Стьоре.

Уряд меншості Стьоре повинен отримати дозвіл парламенту на виділення коштів, що збільшить щорічні витрати суверенного фонду Норвегії – найбільшого у світі з обсягом близько 1,4 трильйона доларів.