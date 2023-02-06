Норвегія планує виділити упродовж п'яти років понад $7 мільярдів на допомогу Україні
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре запропонував виділити Україні 75 мільярдів норвезьких крон у рамках допомоги протягом п'яти років
Про це повідомило видання Reuters.
"Ми прагнемо досягти єдиної угоди з цього приводу в парламенті", – заявив Йонас Гар Стьоре на пресконференції після зустрічі з лідерами опозиції.
Окрім цього, за його словами, допомога піде на військові та гуманітарні потреби.
Також додається, що Норвегія також повинна виділити цього року 5 мільярдів крон на допомогу бідним країнам, які страждають від стрімкого зростання світових цін на продовольство внаслідок війни в Україні, сказав Стьоре.
Уряд меншості Стьоре повинен отримати дозвіл парламенту на виділення коштів, що збільшить щорічні витрати суверенного фонду Норвегії – найбільшого у світі з обсягом близько 1,4 трильйона доларів.
- 6 лютого стало відомо, що в Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України зібрала 6 мільйонів євро на радари протиповітряної оборони, які хочуть закупити й передати Збройним Силам України.
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