У Литві зібрали 6 млн євро на радари ППО для України
У Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України зібрала 6 мільйонів євро на радари протиповітряної оборони, які хочуть закупити й передати Збройним силам України
Про це йдеться на сайті ініціативи.
"Литва - це лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали 6 мільйонів євро на купівлю систем протиповітряної оборони для України. Тут немає жодних ознак втоми. Ми будемо стояти з Україною до перемоги", - написав глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс у твіттері.
- 1 лютого міністерство оборони Литви анонсувало підготовку в країні 1600 захисників України, вони пройдуть навчання упродовж 2023 року. "Наразі з представниками Військової академії Литви обговорюється можливість запропонувати шеститижневий курс для 50 осіб. Якщо його затвердять, загалом у Литві можна було навчити 100 командирів рот", - додали у відомстві.
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