У Литві зібрали 6 млн євро на радари ППО для України

Про це йдеться на сайті ініціативи.

"Литва - це лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали 6 мільйонів євро на купівлю систем протиповітряної оборони для України. Тут немає жодних ознак втоми. Ми будемо стояти з Україною до перемоги", - написав глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс у твіттері.