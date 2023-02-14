Норвегія передасть Україні 8 танків Leopard II і до 4 танків спецпризначення

Про це повідомляє міноборони Норвегії.

Зазначається, що тип танків спеціального призначення буде обиратися з огляду на безпосередні потреби України.

"Оскільки зараз як ніколи важливо підтримувати боротьбу України за свободу, ми вирішили подарувати Україні вісім танків і до чотирьох танків спеціального призначення. Декілька інших країн-союзників також вирішили пожертвувати танки," - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

У повідомленні йдеться, що рішення про надання танків було прийнято після тісного діалогу з начальником оборонного відомства та іншими європейськими країнами.

"Війна в Україні наближається до критичної фази, і вона залежать від своєчасної та істотної підтримки. Ми також сприятимемо навчанню та підготовці українських військових у Польщі разом з іншими країнами-союзниками", - додав міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Наголошується, що "для норвезької та європейської безпеки життєво важливо, щоб російська агресія проти України не завершилася успіхом".