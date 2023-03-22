Дефіцит озброєння в РФ: ворог відправляє на війну в Україну старі танки Т-54/55
Росія відправляє на війну в Україну застарілі бойові машини Т-54 і Т-55, переживаючи дефіцит більш сучасного озброєння
Про це ідеться у матеріалі Conflict Intelligence Team.
Аналітики Conflict Intelligence Team припускають, що стара радянська техніка нещодавно вирушила із міста Арсеньєв Приморського краю, в якому знаходиться 1295-а Центральна база резерву та зберігання танків.
"Навіть застарілий танк може бути кориснішим, ніж його відсутність, але ми вважаємо ключовими мінусами даних моделей відсутність далекомірів і балістичних обчислювачів, не кажучи вже про систему управління вогнем. Крім того, у них примітивні приціли," - заявили у CIT.
Группа розслідувачів опублікувала фото ешелонів російської техніки, яка рухається з Далекого Сходу на захід Росії. Повідомляється, що на платформах - розконсервовані танки Т-54, розробка яких розпочалася ще до закінчення Другої світової війни. Це говорить про дефіцит сучасного оозброєння в РФ - вважають експерти.
"Складно назвати можливі сфери застосування цих танків, але в будь-якому випадку, поряд зі зняттям зі зберігання БТР-50 це свідчить про серйозні проблеми із забезпеченням збройних сил РФ військовою технікою", - вважають аналітики.
До цього найстарішими з танків, які армія РФ використовує проти України, були Т-62, які виготовлялися з 1961 року.
- 9 березня в українському Генштабі розповіли, що росіяни вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів, розміщених на складах центральної частини Росії.
- 20 березня стало відомо, що вісім танків Leopard 2 від Норвегії вже прибули в Україну. Крім подарованої техніки, передали й допоміжні машини. Також Норвегія надає цільові кошти на боєприпаси та запчастини.
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