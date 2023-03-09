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В артилерійських підрозділах військ РФ протягом найближчих 2-3 місяців можливий дефіцит боєприпасів, - Генштаб

9 березня, 2023 четвер
09:49
війна з Росією окупанти

Росіяни вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів розміщених на складах центральної частини Росії

Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 9 березня.

За попередньою інформацією збройні сили РФ вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів розміщених на складах центральної частини Росії. Тому наразі спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України боєприпасів вже зі складів розміщених в інших регіонах Росії. Це суттєво збільшує терміни доставки. 

За даними Генштабу, також спостерігається незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів у зв’язку з неналежним зберіганням та порушенням правил та норм обслуговування. Майже 50% з них мають видимі ознаки пошкодження іржею. 

"В умовах інтенсивного ведення бойових дій і наявним незадовільним станом боєприпасів слід очікувати їх дефіцит в артилерійських підрозділах армії РФ протягом найближчих 2-3 місяців", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ відбили понад 110 атак ворога на 5 напрямках

Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби українські воїни відбили на них понад 110 атак.

РФ завдала 25 авіаційних, 2 ракетних удари, а також здійснила 32 обстріли України з РСЗВ

Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави.

А протягом попередньої доби, 8 березня, противник завдав 25 авіаційних, 2 ракетних удари, а також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань не виявлено. 

Водночас ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Харківка та Атинське Сумської області та Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна і Голубівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Спірне та Білогорівка. 

Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них - Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Першотравневе, Піщане та Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка - Луганської, а також Новоселівка, Колодязі, Діброва, Берестове, Ямпіль, Сіверськ, Роздолівка та Ягідне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії в напрямку міста Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Олександро-Шультине.

Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба, Нью-Йорк та Північне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Новомихайлівка, Мар’їнка та Вугледар Донецької області. 

Ворожих обстрілів зазнали райони 20 населених пунктів. Серед них - Олександропіль, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Причістівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. 

Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Зокрема, це - Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Кам’янське, Темирівка, Ольгівське, Червоне, Староукраїнка, Чарівне і Новоандріївка на Запоріжжі, а також Зміївка, Веселе, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Понятівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Качкарівка, Червоний Маяк, Тягинка, Токарівка і Федорівка Херсонської області.

Українські воїни уразили райони скупчення ворога й командний пункт

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

А ракетники і артилеристи уразили 2 райони зосередження особового складу та завдали вогневого ураження по командному пункту одного з підрозділів армії РФ.

  • Під час масованої атаки 9 березня РФ здійснила 81 пуск ракет різних типів, захисники збили 34 крилаті та 8 керованих авіаційних одиниць, зокрема ліквідовано 4 БПЛА.
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