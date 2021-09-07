Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



Рішення запроваджує персональні санкції за пропозицією уряду.



У додатку до указу йдеться що санкції запроваджуються щодо Калініної Ольги Миколаївни, 8 лютого 1977 року народження, яка проживає в смт Первомайське Первомайського району Автономної Республіки Крим.



Видання "Главком" із посиланням на дані окупаційної "Виборчої комісії Республіки Крим" повідомляє, що Ольга Калініна є секретарем тервиборчкому Первомайського району Криму.

Нагадаємо, раніше РНБО запровадила санкції проти причетних до обшуків і затримання кримських татар у Криму.