Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Рішення запроваджує персональні санкції за пропозицією уряду.
У додатку до указу йдеться що санкції запроваджуються щодо Калініної Ольги Миколаївни, 8 лютого 1977 року народження, яка проживає в смт Первомайське Первомайського району Автономної Республіки Крим.
Видання "Главком" із посиланням на дані окупаційної "Виборчої комісії Республіки Крим" повідомляє, що Ольга Калініна є секретарем тервиборчкому Первомайського району Криму.
- Нагадаємо, раніше РНБО запровадила санкції проти причетних до обшуків і затримання кримських татар у Криму.
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