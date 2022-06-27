English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Статті Зеленський: від голосу Паддінгтона до світового лідера – біографія президента від Сергія Руденка

Зеленський: від голосу Паддінгтона до світового лідера – біографія президента від Сергія Руденка

27 червня, 2022 понедiлок
18:58
Статті книга Сергія Руденка "Zelensky"

Короткий звіт трьох років президентства: Володимир Зеленський поза воєнним часом

Історію повідомляє The Guardian

До 24 лютого Володимир Зеленський був маловідомим за межами України. Щоправда, він зіграв епізодичну роль у розслідуванні про імпічмент Дональда Трампа, коли виявилося, що колишній президент США намагався тиснути на нового президента України, щоб той обмовив сина Джо Байдена Хантера, нібито блокуючи надання військової допомоги.  

Але навіть тоді він просто був черговим президентом України, не більш впізнаваним для широких верств населення, ніж будь-хто із його п’яти попередників – на кшталт Віктора Януковича та Петра Порошенка. Однак коли Володимир Путін прийняв рішення повномасштабного вторгнення в Україну, він раптом став глобальною політичною фігурою, міжнародним героєм, сучасним Давидом, який протистояв жорстокому російському Голіафу.

Він здається людиною без компромісів. Адже коли уряд США запропонував йому евакуюватися, він відповів: "Мені потрібні боєприпаси, а не таксі", хоча влада США заперечує подібну розмову. Він здається рішучим. Зеленський усвідомлював, що для того, щоб Україна могла захистити себе, йому потрібно заручитися міжнародною підтримкою як за допомогою емоційних публічних звернень, так і за допомогою стриманої дипломатії.

Колаж Еспресо

Але хто він насправді, звідки він узявся та у що він вірить? Українці вже знали його як комедійного актора, який зіграв вчителя історії середньої школи в популярному серіалі "Слуга народу". Відео однієї зі сцен, де він експресивно засуджує корупцію, стало вірусним у мережі. Після приголомшливого успіху серіалу він несподівано став президентом України.

Те, що він створив власну політичну партію "Слуга народу", балотувався на пост президента і здобув переконливу перемогу, було схоже на якийсь постмодерний жарт, у якому вигадка стала реальністю. Коли з’ясувалося, що він також озвучив ведмедя Паддінгтона в українській версії мультфільму, здавалося, що сам Зеленський був геніальним комічним винаходом. Тим, хто здатний протистояти Росії за допомогою нових засобів пародійного театру.

Політичний підйом Зеленського багато в чому завдячує відчаю, який відчували більшість українців щодо корумпованої політичної еліти.

Все одно залишається питання: хто такий Зеленський і про що він насправді? Ті, хто шукають пояснення "загадки Зеленського", будуть розчаровані поспіхом складеною книгою "Зеленський без гриму". Написана українським політичним коментатором Сергієм Руденком, це насправді не біографія, а розповідь про три роки його перебування на посаді.

Частково проблема полягає в тому, що книга написана для української аудиторії, людей, які знають, хто такі Гарік Мартиросян та Олена Маляшенко. Сприйняття частково ускладнює манера написання, яка вимагає обізнаності української політичної арени. Також вона сповнена пліток та іноді уїдлива.

У ній ми дізнаємося, що Зеленський виріс у промисловому місті Кривий Ріг, провівши свої ранні роки в маленькому монгольському містечку Ерденет, де його батько керував гірничо-збагачувальним комбінатом. Його дуже любили в школі. Послухавши батька, він вивчав право в університеті, але після випуску створив зі шкільними друзями імпровізаційну команду "Квартал 95".

Сергій Руденко коротко описує життя Зеленського, формуючи лише загальне уявлення про нього. Проте очевидно, що політичний підйом Зеленського багато в чому завдячує відчаю, який відчували більшість українців щодо корумпованої політичної еліти. Президенти змінювали один одного. Але, незалежно від того, були вони проросійськими чи антиросійськими, усі вони, як правило, фінансувалися олігархами та прислухалися впливових кіл. Незважаючи на те, що Зеленський заявляє про власну непричетність до порушення статусу-кво, частково своїм успіхом він завдячує Ігорю Коломойському, українсько-кіпрсько-ізраїльському мільярдеру, який володіє телеканалом 1+1 та який підтримував президентську кампанію Зеленського. Коломойському, який заперечує будь-які свої правопорушення та якому заборонили в'їзд у США через підозру у корупції.

Зеленський оточений власною групою друзів, один з яких, колишній міністр економіки, розповів групі журналістів, як президент "перебував неначе у тумані", коли мова йшла про економічні питання. Також кажуть, що Зеленський свого часу зневажав українських протестувальників на Донбасі.

Отже, виходячи з цього – переважно позитивного – портрета, Зеленський не є бездоганним зразком західних фантазій. Але він і не повинен бути таким. Україні зараз потрібен лідер, який може об’єднати націю, уособити її боротьбу, мотивувати та мобілізувати людей для того, щоб відбити варварську атаку путінського режиму. Режиму, який бачить нацистів скрізь, але насправді сам став прикладом новітнього фашизму, якого Європа не бачила з часів генерала Франко. Насправді не має значення, чи дії Зеленського продиктовані досвідом лідерів воєнного часу, які втілювали образ самовпевненості та рішучості, насправді того не відчуваючи. Поки що він діє переконливо та його вчинки роблять його справжнім лідером.

Отже, висновки з книги Руденка: Україна – демократія з недоліками; Зеленський, незважаючи на його реформаторську риторику, є продуктом існуючої системи. Але він значно кращий за свого супротивника, і якщо Україні вдасться протистояти спробі Путіна повернути її до Російської імперії, доля країни буде залежати саме від лідера із сильним характером. Настільки сильним, щоб подолати занепад та піднятися з руїн.

Суспільство
Світ
Культура
Володимир Зеленський
Сергій Руденко
Читайте також:
Литва прапор
26 червня, 2022 неділя
Литва планує накласти вето на рішення Єврокомісії дозволити необмежений транзит товарів РФ через ЄС, – ЗМІ
26 червня, 2022 неділя
Внаслідок ракетних ударів поблизу Черкас є загиблий і травмовані
білоруські військові
26 червня, 2022 неділя
Лукашенко може залучити проти України 12-15 тис. білоруських військових, - керівник "Білого легіону" Бульба
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.36
    Купівля 34.36
    Продаж 35.14
  • EUR
    Купівля 35.9
    Продаж 37.05
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
27 червня
21:34
На фото Дмитро Кулеба
Росія – це ганьба людства, і вона має стикнутися з наслідками. Кулеба розповів, як світ має реагувати на ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці
21:33
Ексклюзив
обстріл ракета
Масовані ракетні обстріли є проявом слабкості росіян, - військовий експерт Киричевський
21:32
Оновлено
Ракета
У Харкові окупанти обстріляли Північну Салтівку, 5 людей загинули, 22 поранено
21:27
Ексклюзив
Валерій Чалий
Країни G7 і "формату Рамштайн" повинні допомагати Україні так, наче вони самі воюють з Росією, - дипломат Валерій Чалий
21:19
Байрактар
Виробник заявив, що віддасть безплатно Байрактари, на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти
21:15
Дмитро Медведєв
Медведєв погрожує "перекрити кисень" країнам Балтії через так звану блокаду Калінінграда
21:07
На фото Борис Джонсон
Глибина жорстокості та варварства. Джонсон відреагував на ракетний обстріл ТРЦ у Кременчуці
21:00
Оновлено
обстріл в Полтаві
Обстріл Росією ТЦ у Кременчуці: 11 людей загинуло, - ОВА
20:56
На Криворіжчині окупанти обстріляли з артилерії Широківську громаду
20:56
Ексклюзив
Чалий
Росіяни цілили саме в торговий центр, аби вбити людей, - дипломат Чалий про обстріл Кременчука
20:50
Кременчук обстріл
Ми знайдемо не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали наказ знищувати мирних українців. СБУ розпочала розслідування ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці
20:50
Олаф Шольц
У відносинах з Росією не може бути повернення до того, як було до 24 лютого, - Шольц
20:42
Денис Прокопенко
Вакарчук привітав полоненого росіянами командира "Азову" з днем народження
20:35
Зеленський
Якби я хотів звільнити Баканова, я вже б його звільнив, - Зеленський
20:29
Бріджит Брінк
Світ притягне кремль до відповідальності за його звірства в Україні. У США прокоментували обстріл Кременчука
20:27
Чайковський
Що не так з Чайковським? Російські та китайські консерви в київській консерваторії
20:18
ППО NASAMS
США закуплять для України ППО NASAMS - The New York Times
20:16
Генштаб ЗСУ, війна з Росією
З Білорусі очікуються ракетні та авіаудари, на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації армійських підрозділів, - Генштаб
20:01
Байден підписав закон про ленд-ліз
США підвищили мита на непідсанкційні російські товари
19:51
Петро Порошенко
Порошенко: Путін особисто має відповісти за кожну краплю крові, пролиту в Україні
19:50
Фінляндія заборонила експорт міцного алкоголю до Росії
19:40
Ексклюзив
ЄС
Спільність України та Молдови в отриманні статусу кандидата ЄС грає нам на руку, - політолог Шлінчак
19:23
Суд арештував майно російських компаній на 4,5 млрд грн
19:10
Лисичанськ
В Лисичанську триває евакуація, у місті до 15 тис. людей, - очільник патрульної поліції Луганщини
19:09
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Офіцери РФ називають свою піхоту одноразовою: одна атака - й орків немає, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
19:02
Мері Акопян і Бартош Гродецький
Польща відправить в Україну велику партію реагентів для Експертної служби МВС
18:59
Ексклюзив
обстріл в Полтаві
Якщо РФ ударила по Кременчуку ракетою Х-22 - це тероризм: така зброя б'є з відхиленням до 1 км, - військовий аналітик Самусь
18:46
На фото Володимир Зеленський
"Це буде ляпас, а ми відповімо ударом": Зеленський про загрозу атаки з окупованого Росією Придністров'я
18:41
обстріл в Полтаві
Росія обстріляла околицю Краматорська, - мер
18:40
карта бойових дій
Мапа бойових дій в Україні: огляд подій 24-27 червня
18:11
Ексклюзив
російська САУ окупанти
Ворог намагається перейти в наступ на Барвінкове та Слов‘янськ, - боєць ТрО Корсунов
18:11
Ігор Додон
Експрезиденту Молдови Додону висунуто нове обвинувачення
17:55
Ноутбук
Російські хакери влаштували масову DDoS-атаку в Литві, відключені сайти міністерств і відомств
17:40
На фото Володимир Зеленський
Зеленський: в обстріляному Росією ТЦ у Кременчуці перебувала понад тисяча цивільних
17:24
Ексклюзив
Павел Усов
Кадиров більш автономний за Лукашенка, хоч Білорусь і незалежна держава, - політолог Павел Усов
17:21
NATO
Столтенберг: Зеленський візьме участь у саміті НАТО
17:18
СБУ
Готував "Миколаївську народну республіку": ексдепутату міськради Миколаєва оголосили підозру в держзраді
16:50
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Україна вже перебуває у стані війни з Білоруссю, - дипломат Безсмертний
16:50
Єнс Столтенберг
НАТО воюватиме за Литву, якщо Росія піде на вторгнення, - Столтенберг
16:45
PR
500 автомобілів брендів PEUGEOT, CITROЁN та OPEL були безкоштовно відремонтовані на користь України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV