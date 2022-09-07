Зеленський видав указ про День воєнної розвідки України
Президент України визначив Днем воєнної розвідки - 7 вересня
Відповідний указ №629/2022 Володимир Зененський підписав 7 вересня.
Президент України постановив відзначати День воєнної розвідки України щороку 7 вересня.
"Ураховуючи значний внесок воєнної розвідки України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності держави, з метою підтримання високого авторитету воєнної розвідки, вшанування звитяг воєнних розвідників", - йдеться в повідомленні.
- Відомий художник-карикатурист та лідер рок-гурту От Вінта Юрій Журавель з нагоди Дня військової розвідки України створив новий малюнок, на якому зобразив сову, яка дере кажана.
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