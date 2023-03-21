Зеленський візьме участь у саміті G7 у травні
Володимир Зеленський у травні візьме участь в саміті G7, який проходитиме в Хіросімі, що в Японії. Буде присутнім президент в онлайн форматі
Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє Укрінформ.
Зеленського запросив для участі особисто прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида.
"Пан прем'єр-міністр Кішида запросив мене взяти участь у саміті "Групи семи", який запланований на травень у місті Хіросіма. Прийняв запрошення для участі в онлайн-форматі", - сказав Зеленський.
- Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида 21 березня прибув до України. У межах візиту він, зокрема, відвідав понівечену російськими окупантами Бучу Київської області.
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