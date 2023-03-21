Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє Укрінформ.

Зеленського запросив для участі особисто прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида.

"Пан прем'єр-міністр Кішида запросив мене взяти участь у саміті "Групи семи", який запланований на травень у місті Хіросіма. Прийняв запрошення для участі в онлайн-форматі", - сказав Зеленський.