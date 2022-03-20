Зеленський заборонив діяльність ОПЗЖ, "Партії Шарія" і ще 9 партій на час воєнного стану

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.



"Не треба думати мізерно, а особливо тим, кому українці дали право бути політиками. Я хочу нагадати усім діячам з будь-яких таборів, це неважливо. Воєнний час дуже добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити власні інтереси, партію, чи кар'єру вище за інтереси держави, нашого народу. Будь-яка активність політиків спрямована на розкол, чи колаборацію не матиме успіху, але отримає жортску відповідь", - сказав Володимир Зеленський.



До "чорного списку" потрапили одразу 11 партій.



"РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо", - повідомив президент України Володимир Зеленський.





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