Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів: тільки не на 30 метрів, як з Макроном і Шольцем - я ж сусід

Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.



"Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем - я ж сусід! Я не кусаюсь. Я нормальний чоловік, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?" - звернувся Зеленський до Путіна.

