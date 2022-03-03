Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів: тільки не на 30 метрів, як з Макроном і Шольцем - я ж сусід
Президент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Путіна сісти за стіл переговорів
Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.
"Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем - я ж сусід! Я не кусаюсь. Я нормальний чоловік, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?" - звернувся Зеленський до Путіна.
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