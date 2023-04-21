Зеленський закликав зберігати єдність, мобілізованість і повну концентрацію на обороні України
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і нагадав, що головним завданням держави є деокупація наших територій
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Усі в Україні маємо розуміти, що головним завданням держави є деокупація наших територій, повернення наших земель і наших людей із російської неволі. Ресурси держави спрямовуються передусім на це завдання. І я вдячний усім, хто допомагає, хто зберігає увагу світу до України", - сказав президент України.
Володимир Зеленський подякував усім, хто працює на перемогу України.
"Усім, хто створює в Україні робочі місця, хто сплачує податки, хто залишився в Україні та підтримує роботу своїх підприємств. Усім, хто організовує збори для наших воїнів і відновлення – збори в Україні, в інших країнах… Зараз, так само як і минулого року, усім нам треба зберігати єдність, мобілізованість і повну концентрацію на обороні. Хочу сьогодні окремо подякувати кожному і кожній, хто на державних оборонних підприємствах і в бізнесі, який долучився, виробляє зброю та амуніцію, дрони. Усім, хто ремонтує техніку, хто створює нову техніку, зокрема для розмінування", - йдеться у відео.
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