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Зеленський затягує із підписанням закону про покарання Росії за воєнні злочини, - ЗМІ

26 грудня, 2021 неділя
09:40
війна з Росією

Українська влада має розслідувати демографічну ситуацію в Криму в умовах, коли Кремль здійснює активні заходи зі зміни складу населення на окупованому півострові

Про це заявила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передає Еспресо.TV із посиланням на Крим.Реалії.

"Стратегічне завдання Російської Федерації - змінити склад населення. В сенсі і фізично, і свідомість. Здебільшого те, що ми можемо фіксувати, один з напрямків - це переміщення мілітарізованого населення. Мова йде про військових, також про силові структури. Більш того, оскільки Росія формально вважає це своєю територією, то вони переміщуються вже не, як у відрядження, а на постійну роботу, тобто переміщуються вже зі своїми сім’ями. Якщо мова йде про одного ефесбешника, то насправді можемо множити на три, бо він, наприклад, приїжджає з дружиною та дитиною", - зазначила Скрипник.

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Вона заявила, що в Росї триває пропаганда і пряма реклама переїжджати до Криму.

"Важливою тенденцією на тлі всього цього є те, що вона (Росія – ред.), в принципі, намагається знищити або витиснути проукраїнське населення", - зауважує правозахисниця.

"Голова Кримської правозахисної групи наголошує, що допомогти у розслідуванні та фіксації демографічної ситуації в окупованому Криму має закон про покарання за воєнні злочини. Він ухвалений у другому читанні, але вже пів року лежить без підпису президента України Володимира Зеленського", - наголошується у повідомленні Крим.Реалії.


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Крим
Володимир Зеленський
правозахиники
військові злочини
військові злочинці
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