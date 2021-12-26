Зеленський затягує із підписанням закону про покарання Росії за воєнні злочини, - ЗМІ

Про це заявила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передає Еспресо.TV із посиланням на Крим.Реалії.

"Стратегічне завдання Російської Федерації - змінити склад населення. В сенсі і фізично, і свідомість. Здебільшого те, що ми можемо фіксувати, один з напрямків - це переміщення мілітарізованого населення. Мова йде про військових, також про силові структури. Більш того, оскільки Росія формально вважає це своєю територією, то вони переміщуються вже не, як у відрядження, а на постійну роботу, тобто переміщуються вже зі своїми сім’ями. Якщо мова йде про одного ефесбешника, то насправді можемо множити на три, бо він, наприклад, приїжджає з дружиною та дитиною", - зазначила Скрипник.



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Вона заявила, що в Росї триває пропаганда і пряма реклама переїжджати до Криму.

"Важливою тенденцією на тлі всього цього є те, що вона (Росія – ред.), в принципі, намагається знищити або витиснути проукраїнське населення", - зауважує правозахисниця.

"Голова Кримської правозахисної групи наголошує, що допомогти у розслідуванні та фіксації демографічної ситуації в окупованому Криму має закон про покарання за воєнні злочини. Він ухвалений у другому читанні, але вже пів року лежить без підпису президента України Володимира Зеленського", - наголошується у повідомленні Крим.Реалії.





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