Зеленський зустрінеться з прем'єром Індії Моді на саміті G7, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінуться в Хіросімі (Японія) на саміті лідерів Великої сімки
Про це повідомляє канал News18.
За даними медіа, очікується, що Зеленський приєднається до саміту G7 у Хіросімі 20 травня. Моді вже вирушив до Японії, де зустрінеться з лідерами Великої сімки.
"Це буде перша зустріч президента України Зеленського з прем’єр-міністром Моді з початку повномасштабної війни з лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Канал зазначив, що на початку року заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова відвідала Нью-Делі, де вона закликала Індію підтримати "формулу миру" України.
- 19 травня Зеленський прибув до Саудівської Аравії, аби виступити на саміті Ліги арабських держав.
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