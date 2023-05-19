Зеленський прибув до Саудівської Аравії, аби виступити на саміті Ліги арабських держав
Президент України Володимир Зеленський розповів про візит до Саудівської Аравії, зустріч зі принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та виступ на саміті
Про це Зеленський написав у телеграмі.
"Прибув до Саудівської Аравії. Виступлю на саміті Ліги арабських держав. Зустрінуся зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведу інші двосторонні переговори", – пише український лідер.
Зеленський наголосив, що пріоритетом є повернення усіх політичних в'язнів Криму і тимчасово окупованих територій, усіх полонених та незаконно депортованих, а також гарантування енергетичної безпеки наступного зимового періоду.
Водночас президент вважає важливою підтримку членів саміту Ліги арабських держав щодо формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав.
"Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України. Разом з нами – Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани", – підсумував Зеленський.
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