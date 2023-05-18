Зеленський створив раду з питань деокупації Криму та затвердив її персональний склад
У четвер, 18 травня, президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції АР Крим та міста Севастополя
Про це йдеться в указі Зеленського, який опубліковано на сторінці Офісу президента України.
Зазначається, що указом президента України № 283/2023 були внесені зміни до Положення про Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя, який було затверджено у серпні минулого року.
Також цим указом було затверджено персональний склад Консультативної ради. Її головою став президент Зеленський. Секретарем ради призначили постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву. Окрім нього до списку увійшли наступні особи:
Міністри
- Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;
- Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков;
- Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко;
- Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Представники Офісу президента
- Керівник Офісу президента України - Андрій Єрмак;
- Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква;
- Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба;
- Заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець;
- Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сигіба.
Депутати
- Галайчук Вадим Сергійович;
- Джемілєв Мустафа;
- Задорожний Андрій Вікторович;
- Іонушас Сергій Костянтинович;
- Кравчук Євгенія Михайлівна;
- Мезенцева Марія Сергіївна;
- Мережко Олександр Олександрович;
- Потураєв Микита Русланович;
- Чернєв Єгор Володимирович.
Представники силового блоку
- Секретар РНБО Олексій Данілов;
- Генеральний прокурор Андрій Костін;
- Голова СБУ Василь Малюк;
- Заступник міністра оборони Олександр Павлюк;
- Керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний.
Представники організацій
- Голова правління громадської організації "Центр інформації про права людини" Тетяна Печончик;
- Експерт громадської організації "Українська правова консультативна група" Дар’я Спиридова;
- Голова правління громадської організації "Кримська правозахисна група" Ольга Скрипник;
- Віце-президент Інституту миру США з питань Росії та Європи Вільям Тейлор;
- Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров;
- Перший заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов;
- Голова спілки громади татар Литовської Республіки Адас Якубаускас.
Чиновники
- Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна
- Директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Богомолов
- Перший заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарова
- Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Павло Козирєв
- Перший заступник голови Верховної ради України Олександр Корнієнко
- Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець
- Заступник міністра юстиції України Ірина Мудра
- Голову Фонду державного майна України Рустем Умєров
Відзначимо, що сьогодні Україна відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
- Сьогодні, 18 травня, Зеленський звернувся до усіх кримчан і пообіцяв, що Україна точно деокупує Крим.
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