Про це йдеться в указі Зеленського, який опубліковано на сторінці Офісу президента України.

Зазначається, що указом президента України № 283/2023 були внесені зміни до Положення про Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя, який було затверджено у серпні минулого року.

Також цим указом було затверджено персональний склад Консультативної ради. Її головою став президент Зеленський. Секретарем ради призначили постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Тамілу Ташеву. Окрім нього до списку увійшли наступні особи:

Міністри

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба;

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков;

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко;

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Представники Офісу президента

Керівник Офісу президента України - Андрій Єрмак;

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква;

Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба;

Заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець;

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сигіба.

Депутати

Галайчук Вадим Сергійович;

Джемілєв Мустафа;

Задорожний Андрій Вікторович;

Іонушас Сергій Костянтинович;

Кравчук Євгенія Михайлівна;

Мезенцева Марія Сергіївна;

Мережко Олександр Олександрович;

Потураєв Микита Русланович;

Чернєв Єгор Володимирович.

Представники силового блоку

Секретар РНБО Олексій Данілов;

Генеральний прокурор Андрій Костін;

Голова СБУ Василь Малюк;

Заступник міністра оборони Олександр Павлюк;

Керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний.

Представники організацій

Голова правління громадської організації "Центр інформації про права людини" Тетяна Печончик;

Експерт громадської організації "Українська правова консультативна група" Дар’я Спиридова;

Голова правління громадської організації "Кримська правозахисна група" Ольга Скрипник;

Віце-президент Інституту миру США з питань Росії та Європи Вільям Тейлор;

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров;

Перший заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов;

Голова спілки громади татар Литовської Республіки Адас Якубаускас.

Чиновники

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Богомолов

Перший заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарова

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Павло Козирєв

Перший заступник голови Верховної ради України Олександр Корнієнко

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Заступник міністра юстиції України Ірина Мудра

Голову Фонду державного майна України Рустем Умєров

Відзначимо, що сьогодні Україна відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.