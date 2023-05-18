Звернення опубліковане у телеграмі президента.

Він нагадав, що 79 років назад проти кримських татар було скоєно геноцид, сотні тисяч людей були примусово депортовані, а пам'ятки у Криму, що нагадували про корінне населення, піддавалися знищенню.

"Усі в Україні зараз впізнають це зло. Через роки, змінивши свої символи, але не змінивши своєї сутності, зло повернулося. Щоб так само знищувати людей. Але цього разу ми його знищимо. Ми повинні це зробити. Що б не робила Росія, її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу частинку нашої держави. Це – наш із вами дім", - заявив глава держави.

Зеленський запевнив, що Україна обов'язково деокупує Крим.

"Впевнений, що прийде час, коли ми всі разом зможемо 18 травня зустрітись у впевненості – що у нашому Криму, у його квітучих садах та у гостинних домах є вільне життя, є теплі спогади бабусь і дідусів, є усмішки дітей. І немає єдиного – немає жодного сліду окупації. Так буде", - сказав глава держави.