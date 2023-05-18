"Цього разу ми знищимо зло": Зеленський назвав депортацію кримських татар геноцидом і передрік поразку РФ
У четвер, 18 травня, Володимир Зеленський звернувся до українців у день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та запевнив, що Росію очікує поразка
Звернення опубліковане у телеграмі президента.
Він нагадав, що 79 років назад проти кримських татар було скоєно геноцид, сотні тисяч людей були примусово депортовані, а пам'ятки у Криму, що нагадували про корінне населення, піддавалися знищенню.
"Усі в Україні зараз впізнають це зло. Через роки, змінивши свої символи, але не змінивши своєї сутності, зло повернулося. Щоб так само знищувати людей. Але цього разу ми його знищимо. Ми повинні це зробити. Що б не робила Росія, її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу частинку нашої держави. Це – наш із вами дім", - заявив глава держави.
Зеленський запевнив, що Україна обов'язково деокупує Крим.
"Впевнений, що прийде час, коли ми всі разом зможемо 18 травня зустрітись у впевненості – що у нашому Криму, у його квітучих садах та у гостинних домах є вільне життя, є теплі спогади бабусь і дідусів, є усмішки дітей. І немає єдиного – немає жодного сліду окупації. Так буде", - сказав глава держави.
- Президент України Володимир Зеленський 18 травня привітав українців із Днем вишиванки, а також вшанував пам'ять жертв геноциду кримських татар.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.07
- Актуальне
- Важливе