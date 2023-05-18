Про це Володимир Зеленський написав у telegram.

"Сьогодні на мені особлива вишиванка - з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів. Символи нашої сили і нашого прагнення жити у своєму домі", - написав президент.

Він зазначив, що цьогорічне 18 травня об'єднало два сенси.

"79 років тому у цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно", - наголосив лідер держави.

Президент висловив сподівання, що цей День вишиванки стане нагадуванням про те, через що пройшов наш народ і наскільки сильною є наша культура.

"Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані тоталітарними режимами! Шануємо наші народи, їхню силу та культуру!" - написав Зеленський.

Довідка. Сьогодні, 18 травня, відзначається День вишиванки. Це свято символізує збереження та популяризацію традиційної української вишивки на користь української культури, національної ідентичності та єдності. Цей день присвячений традиційному українському одягу, що характеризується яскравими кольорами та різноманітними вишитими прикрасами.

Крім цього, щороку 18 травня Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, депортація якого у травні 1944 року була одним із найбільших злочинів радянського режиму та геноцидом проти корінного населення півострова Крим. За різними даними, було депортовано близько 200 тисяч кримських татар, а також понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турків і ромів.