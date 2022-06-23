Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС після надання Україні статусу кандидата на членство

Про це йдеться у відеозверненні Зеленського до учасників саміту ЄС.

"Який шлях ми пройшли за ці три місяці! Ми, ми всі разом: Україна, ваші держави і Європейський Союз у цілому, — сказав президент України. - Цей шлях – це не політика. Я вважаю, це те, від чого тепер завжди ітиме відлік нової історії Європи. Європи без розділення. Європи без "сірих" зон. Європи, яка справді об'єднана і яка вміє захищати себе, свої цінності, своє майбутнє.

"Сьогодні ви ухвалили одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави.

Однак це рішення – це, я вважаю, не тільки для України. Найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, саме в наш час і саме в таких складних умовах, коли російська війна випробовує нашу здатність зберегти свободу та єдність", - наголосив Зеленський.

"Український та європейський прапори будуть разом і тоді, коли ми будемо відбудовувати нашу країну після цієї війни. І сьогодні я хочу подякувати окремо і саме в межах нашого спільного засідання – саміту всіх лідерів Європи... Хочу подякувати нашим героям – кожному й кожній, хто зі зброєю в руках захищає незалежність України та свободу Європи", - сказав президент України.

Єврорада на саміті лідерів країн ЄС, що стартував 23 червня у Брюсселі, надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

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